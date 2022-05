Caro carburanti - Nomisma Energia | Diesel e benzina scendono sotto i valori ottimali

(Di lunedì 30 maggio 2022) Negli ultimi mesi, i prezzi deihanno registrato una forte accelerazione, scatenando le proteste di consumatori, associazioni di rappresentanza e politici e spingendo il governo a intervenire con il taglio delle accise, misura prorogata fino all'8 luglio prossimo. La domanda da porsi è se esiste un prezzo equilibrato tra le istanze degli utenti finali e le esigenze dell'industria. A tal proposito, dalle ultime rilevazioni diemergono per lalistini (in modalità self-service e sulla base di rilevazioni di mercato e dati della Banca d'Italia) ancora al didel prezzo ottimale, ossia un valore naturale, privo di extra-profitto, idoneo a coprire tutti i costi e le imposte, nonché a garantire un congruo margine industriale, mentre iltorna a ...

MariaDellaMoni6 : Mentre noi perdiamo 18 miliardi di euro, la Russia guadagna circa 14 miliardi col caro carburanti. Il ministro dell… - 24emilia : Caro carburanti, torna a salire il prezzo della benzina | 24Emilia - Rightwing1970 : @hystrionico1984 Cartelle delle tasse, caro bollette e carburanti ecc ecc - CLAUDIOGA1 : @nonelarena @carlo_brx Mi chiedo: ma c'è ancora qualcuno che faccia risalire il caro carburanti alla guerra? Fonite… - pobbialist : Basta ci siamo gia arresi al caro carburanti alla benzina quasi a 2€ al litro ? Niente proteste niente scioperi nie… -

Salgono i prezzi della benzina, sostanzialmente stabili quelli del gasolio. La media nazionale per la verde in modalità self service tocca questa mattina quota 1,9 euro/litro, mentre sul servito siamo ...ANCONA -gasolio , un'altra notte di tensione al porto: bloccati i carichi di pesce d'importazione. Non si ferma la protesta del comparto della pesca contro il: intorno alle 23 di ieri sera tre tir carichi di pesce di importazione sono stati bloccati al porto di Ancona . Un blocco che è andato avanti ore: solo alle 4 di mattina è stato ... Torna a salire il prezzo della benzina Alla data del 30 maggio la verde costa 5,4 centesimi in meno dei valori ideali, mentre il gasolio dagli 8,6 centesimi in più della scorsa settimana passa a -0,1 centesimi ...Un caro amico silenzioso a distanza ... silenzioso compagno di tanti pieni di carburante a qualsiasi ora del giorno e della notte. Sempre gentile, educato, praticamente silenzioso anche a domanda ...