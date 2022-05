Caro carburanti - Nomisma Energia: "Diesel e benzina scendono sotto i valori ottimali" (Di lunedì 30 maggio 2022) Negli ultimi mesi, i prezzi dei carburanti hanno registrato una forte accelerazione, scatenando le proteste di consumatori, associazioni di rappresentanza e politici e spingendo il governo a intervenire con il taglio delle accise, misura prorogata fino all'8 luglio prossimo. La domanda da porsi è se esiste un prezzo equilibrato tra le istanze degli utenti finali e le esigenze dell'industria. A tal proposito, dalle ultime rilevazioni di Nomisma Energia emergono per la benzina listini (in modalità self-service e sulla base di rilevazioni di mercato e dati della Banca d'Italia) ancora al di sotto del prezzo ottimale, ossia un valore naturale, privo di extra-profitto, idoneo a coprire tutti i costi e le imposte, nonché a garantire un congruo margine industriale, mentre il Diesel torna a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 30 maggio 2022) Negli ultimi mesi, i prezzi deihanno registrato una forte accelerazione, scatenando le proteste di consumatori, associazioni di rappresentanza e politici e spingendo il governo a intervenire con il taglio delle accise, misura prorogata fino all'8 luglio prossimo. La domanda da porsi è se esiste un prezzo equilibrato tra le istanze degli utenti finali e le esigenze dell'industria. A tal proposito, dalle ultime rilevazioni diemergono per lalistini (in modalità self-service e sulla base di rilevazioni di mercato e dati della Banca d'Italia) ancora al didel prezzo ottimale, ossia un valore naturale, privo di extra-profitto, idoneo a coprire tutti i costi e le imposte, nonché a garantire un congruo margine industriale, mentre iltorna a ...

