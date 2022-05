Carlotta Dell’Isola si arrabbia dopo il matrimonio con Nello: “Che cazz*!”, ecco per quale motivo (Di lunedì 30 maggio 2022) Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati lo scorso 28 maggio. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di Nettuno, mentre il ricevimento si è svolto Nello splendido Castello di Bracciano. Carlotta Dell’Isola sbotta dopo il matrimonio con Nello Tra gli invitati di Carlotta e Nello non sono di certo mancati alcuni volti del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 30 maggio 2022)Sorrentino si sono sposati lo scorso 28 maggio. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di Nettuno, mentre il ricevimento si è svoltosplendido Castello di Bracciano.sbottailconTra gli invitati dinon sono di certo mancati alcuni volti del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Carlotta Dell’Isola si arrabbia dopo il matrimonio con Nello: “Che cazz*!”, ecco per quale motivo - loutomli__ : Una domanda a Carlotta dell’isola: ma chi sei ?? - slav34brit : ma al matrimonio siamo sicuri che ci fosse carlotta dell’isola? - IsaeChia : Carlotta Dell’Isola replica alle critiche dopo le nozze con Nello Sorrentino: “Tutta questa cattiveria pure per un… - Paolaaa9_5 : @mummyunicorn Come vedi Carlotta Dell'Isola non è arrabbiata con Rosalinda Cannavò tant'è che l'ha chiamata amore q… -