Canoa slalom, i convocati dell’Italia per il raduno di Augusta: si sceglie la squadra per la Coppa del Mondo (Di lunedì 30 maggio 2022) La stagione internazionale della Canoa slalom proseguirà, dopo gli Europei senior di Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, con le prime tre tappe di Coppa del Mondo: l’Italia sarà al lavoro ad Augusta, in Germania, con dieci atleti, di cui sette uomini e tre donne, da oggi al 5 giugno. Azzurri con il contingente massimo di tre atleti nelle due gare maschili: nel kayak ci sarà spazio per Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre Marco Vianello e Zeno Ivaldi si giocheranno il terzo posto nel test teutonico, infine nella canadese ci saranno Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi. Soltanto tre le azzurre convocate: nel kayak sarà in gara Stefanie Horn, mentre nella canadese saranno al via Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, ma non è da escludere, in questo caso, che Bertoncelli e Borghi ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) La stagione internazionale dellaproseguirà, dopo gli Europei senior di Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, con le prime tre tappe didel: l’Italia sarà al lavoro ad, in Germania, con dieci atleti, di cui sette uomini e tre donne, da oggi al 5 giugno. Azzurri con il contingente massimo di tre atleti nelle due gare maschili: nel kayak ci sarà spazio per Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre Marco Vianello e Zeno Ivaldi si giocheranno il terzo posto nel test teutonico, infine nella canadese ci saranno Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi. Soltanto tre le azzurre convocate: nel kayak sarà in gara Stefanie Horn, mentre nella canadese saranno al via Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, ma non è da escludere, in questo caso, che Bertoncelli e Borghi ...

Occe64 : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEEEE! ?? Agli Europei di canoa slalom in corso a Liptovsky Mikulas Giovanni De Gennaro è ARGENTO nel K1! ?? #Ital… - Miki_Esserci : RT @PucciarelliLega: ?? Congratulazioni all’atleta Stefanie Horn del centro sportivo agonistico di Maristaeli Luni della Marina Militare per… - FuocoDiDrago : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEEEE! ?? Agli Europei di canoa slalom in corso a Liptovsky Mikulas Giovanni De Gennaro è ARGENTO nel K1! ?? #Ital… - LucianoQuaranta : RT @ItalianNavy: Strepitoso risultato nella Canoa Slalom ?? al Campionato Europeo in Slovacchia ????. Nel K1 femminile oro ?? che vale il titol… - LucianoQuaranta : RT @PucciarelliLega: ?? Congratulazioni all’atleta Stefanie Horn del centro sportivo agonistico di Maristaeli Luni della Marina Militare per… -