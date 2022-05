Campioni dietro le quinte (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono diventati inaccessibili, lontanissimi, guardie del corpo su guardie del corpo ad allontanarli sempre di più dal mondo reale. I tennisti vivono ormai su un altro pianeta, un selfie a fine partita (in caso di vittoria) sembra una gentile concessione. Non è soltanto colpa loro, è il circus. Anche Björn Borg era una divinità. Per lui le ragazzine si strappavano le magliette, tentavano invasioni di campo che talvolta riuscivano. Chris Evert era sempre perfetta, quando passava si formava la fila di fan adoranti con foglio e penna in mano, l’antenato dei selfie. Eppure, visti da vicino, i Campioni del passato erano ragazzi quasi normali, bellissimi e fortunati, sempre con le scarpe da ginnastica ai piedi. Guardandoli sempre con la prospettiva del campo e dell’agonismo ci si dimentica di ciò che sta dietro il tour, la vita che fanno i protagonisti quando ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono diventati inaccessibili, lontanissimi, guardie del corpo su guardie del corpo ad allontanarli sempre di più dal mondo reale. I tennisti vivono ormai su un altro pianeta, un selfie a fine partita (in caso di vittoria) sembra una gentile concessione. Non è soltanto colpa loro, è il circus. Anche Björn Borg era una divinità. Per lui le ragazzine si strappavano le magliette, tentavano invasioni di campo che talvolta riuscivano. Chris Evert era sempre perfetta, quando passava si formava la fila di fan adoranti con foglio e penna in mano, l’antenato dei selfie. Eppure, visti da vicino, idel passato erano ragazzi quasi normali, bellissimi e fortunati, sempre con le scarpe da ginnastica ai piedi. Guardandoli sempre con la prospettiva del campo e dell’agonismo ci si dimentica di ciò che stail tour, la vita che fanno i protagonisti quando ...

