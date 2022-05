Camila Giorgi-Kasatkina, Roland Garros 2022: orario, tv, programma, ordine di gioco, streaming (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attesa sta per finire. Oggi, lunedì 30 maggio, la nostra Camila Giorgi sfiderà la russa Daria Kasatkina negli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Sarà un match davvero importante, che decreterà chi affronterà poi nei quarti o la russa Veronika Kudermetova o la statunitense Madison Keys. Tra l’azzurra e Kasatkina c’è solo un precedente e questo risale ai quarti di finale del WTA di Lione del 2020, quando a vincere fu la russa con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. La partita tra Camila Giorgi e Daria Kasatkina si disputerà oggi dalle ore 11:00 sul Suzanne-Lenglen. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport 1 o 2 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attesa sta per finire. Oggi, lunedì 30 maggio, la nostrasfiderà la russa Darianegli ottavi di finale del. Sarà un match davvero importante, che decreterà chi affronterà poi nei quarti o la russa Veronika Kudermetova o la statunitense Madison Keys. Tra l’azzurra ec’è solo un precedente e questo risale ai quarti di finale del WTA di Lione del 2020, quando a vincere fu la russa con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. La partita trae Dariasi disputerà oggi dalle ore 11:00 sul Suzanne-Lenglen. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport 1 o 2 e in direttasu Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e ...

Advertising

Eurosport_IT : É QUI LA FESTAAAAAAA! ?? Camila Giorgi è agli ottavi di finale del Roland Garros! ?? #EurosportTENNIS |… - UnderratedBett1 : Madison Keys 4u -120 Camila Giorgi 2u +180 - infoitsport : Roland Garros, Day 9: apre Camila Giorgi, chiude Jannik Sinner. Il programma a Parigi - LennieGi : RT @Jurgen__K: Il tennis femminile per la stampa italiana. Camila Giorgi e Martina Trevisan come due veline. - Avv_Costanzini : @davidemaggio Ho controllato tweet e articolo originali de La Stampa: 'Parigi folle per le italiane: al Roland Garr… -