Call center e chiamate indesiderate, in arrivo uno ‘scudo’ (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Basta telefonate a ogni ora del giorno, basta voce metallica al telefono che parte in automatico e basta proposte promozionali di cui si fa tranquillamente a meno. L’Autorità garante della Privacy sta elaborando un codice di condotta per gli operatori del telemarketing. Uno strumento che andrà a sommarsi al Registro pubblico delle opposizioni, che entrerà in vigore il 27 luglio 2022 e che ha come scopo quello di indicare agli operatori telefonici il recapito di chi ha espresso la volontà di non essere più contattato telefonicamente per ricevere proposte di telemarketing si legge su laleggepertutti.it. Ad occuparsi di questo codice è un comitato ad hoc costituito dal Garante e di cui fanno parte i maggiori rappresentati del settore, ossia le principali aziende committenti dei settori telecomunicazioni e energia, gli operatori e i consumatori. Il documento dovrà essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Basta telefonate a ogni ora del giorno, basta voce metallica al telefono che parte in automatico e basta proposte promozionali di cui si fa tranquillamente a meno. L’Autorità garante della Privacy sta elaborando un codice di condotta per gli operatori del telemarketing. Uno strumento che andrà a sommarsi al Registro pubblico delle opposizioni, che entrerà in vigore il 27 luglio 2022 e che ha come scopo quello di indicare agli operatori telefonici il recapito di chi ha espresso la volontà di non essere più contattato telefonicamente per ricevere proposte di telemarketing si legge su laleggepertutti.it. Ad occuparsi di questo codice è un comitato ad hoc costituito dal Garante e di cui fanno parte i maggiori rappresentati del settore, ossia le principali aziende committenti dei settori telecomunicazioni e energia, gli operatori e i consumatori. Il documento dovrà essere ...

Advertising

infoiteconomia : Call center e chiamate indesiderate, in arrivo uno 'scudo' - LiberoReporter : Call center e chiamate indesiderate, in arrivo uno ‘scudo’ - Gaebaldi : Call center e chiamate indesiderate, in arrivo uno ‘scudo’ - ClareSnakethere : Aggiornamento delle 10.32: Sto seriamente iniziando a pensare di essere presa un pochino per il culo ma si sa come… - ConsumForum : RT @Adnkronos: #Privacy e call center, in arrivo un codice di condotta per gli operatori del telemarketing: -