(Di lunedì 30 maggio 2022) Dalla natìa Irpinia alla Cattolica di Milano, dalla segreteria di Piazza del Gesù alla guida del governo nazionale, la parabola umana,le ediDeha, in fondo, rappresentato l’immagine stessa di un modo di concepire latroppo frettolosamente relegato negli archivi della storia e su cui, invece, occorrerebbe riflettere. Lo storico riconoscimento di Sandro Fontana e la profezia di Giovanni Marcora nel background politico del leader democristiano. Mario, originario di Soveria Mannelli, nel catanzarese, classe 1960, è ordinario di pedagogia della comunicazione all’Università della Calabria dove ha ideato il “Master in Intelligence” il primo attivato da un ateneo pubblico italiano, promosso nel 2007 dal Presidente Emerito della Repubblica ...

glooit : Caligiuri: «Ciriaco De Mita dimostra come la cultura è necessaria per fare politica» leggi su Gloo… - pianainforma : Buon viaggio Ciriaco De Mita, il saluto di Mario Caligiuri - -

Panorama

Buon viaggio allora a De Mita, politico del Sud che ci stupiva ancora raccontandoci l'... Caligiuri: «Ciriaco De Mita dimostra come la cultura è necessaria per fare politica» L'ex sindaco: 'Ritengo abbia incarnato ai massimi livelli e con la massima lucidità e coerenza l'idea di Politica' ...Buon viaggio a Ciriaco De Mita, tra gli ultimi grandi testimoni della Dc. Dalle cattedre della Cattolica agli scranni del governo, cronistoria di un super-democristiano. Il ricordo di Mario Caligiuri, ...