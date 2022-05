Calciomercato Serie A LIVE: c’è Muriel per la Juve, Perisic a Londra, Zalewski adegua il contratto (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 30 MAGGIO Calciomercato Inter, occhi su Bellanova del Cagliari (CLICCA QUI)Per Joao Pedro ci sono nuove pretendenti, arrivano dalla Francia (CLICCA QUI)La Roma premia Zalewski, è pronto l’adeguamento di contratto (CLICCA QUI)Calciomercato Juventus, l’ultima idea per il reparto offensivo è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 30 MAGGIOInter, occhi su Bellanova del Cagliari (CLICCA QUI)Per Joao Pedro ci sono nuove pretendenti, arrivano dalla Francia (CLICCA QUI)La Roma premia, è pronto l’mento di(CLICCA QUI)ntus, l’ultima idea per il reparto offensivo è ...

Gazzetta_it : #Vrioni torna alla #Juve dopo il titolo di capocannoniere in Austria: sarà lui il vice #Vlahovic? #calciomercato - carlolaudisa : Segnali di intesa tra Maldini e il nuovo #Milan per un progetto all’altezza. Settimana decisiva. #calciomercato O… - Gazzetta_it : Come vice Vlahovic ora spunta Muriel: il piano Juve #calciomercato - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: Playoff #SerieC, il Padova di Mirabelli e Oddo contro il Palermo del Barbera: la finale più giusta tra le squadre più forti h… - serieB123 : SerieB Colpo dalla B, ecco il cavallo di ritorno: idea controriscatto -