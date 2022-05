Calciomercato Serie A LIVE: c’è Muriel per la Juve, Perisic a Londra, anche i viola su Romagnoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 30 MAGGIO Calciomercato Juventus, l’ultima idea per il reparto offensivo è Muriel (CLICCA QUI)Ormai è fatta, Perisic a Londra per le visite mediche con il Tottenham (CLICCA QUI)Per Romagnoli c’è una nuova pretendente, spunta la Fiorentina (CLICCA QUI) DOMENICA 29 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 30 MAGGIOntus, l’ultima idea per il reparto offensivo è(CLICCA QUI)Ormai è fatta,per le visite mediche con il Tottenham (CLICCA QUI)Perc’è una nuova pretendente, spunta la Fiorentina (CLICCA QUI) DOMENICA 29 ...

Advertising

cmdotcom : IL #MONZA DI BERLUSCONI E GALLIANI E' IN SERIE A per la prima volta nella storia: 4-3 a Pisa dopo i supplementari,… - carlolaudisa : Segnali di intesa tra Maldini e il nuovo #Milan per un progetto all’altezza. Settimana decisiva. #calciomercato O… - calciomercatoit : ??? #Galliani dopo la promozione del #Monza in Serie A: 'Giocare contro il #Milan in campionato un sogno incredibile… - IMEPICBROZO : RT @internewsit: Monza, Sensi primo obiettivo dopo la promozione in Serie A: Inter apre - - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Monza, e ora mercato: tutti i nomi sul taccuino di Galliani #calciomercato -

Juve, tesoretto giovani: su Israel spunta lo Sporting Tanto interesse anche per Matteo Brunori , che ha già segnato 26 gol e giocherà la finale dei Play - off di Serie C con il Palermo . Sullo stesso argomento Calciomercato Juventus Monza, e ora mercato: tutti i nomi sul taccuino di Galliani ... figuriamoci a ridosso di un traguardo così importante come la Serie A. Prima dell'ultima giornata di Perugia, quando i biancorossi brianzoli fallirono il primo assalto alla promozione, già si ... Sky Sport Nazionale, Chiellini saluta: "Peccato per il Mondiale, avremmo fatto bene" Dopo aver salutato la Juventus e la Serie A, il tour di Giorgio Chiellini tocca la Nazionale ... come ct perché si potrà fare bene e difendere l'Europeo tra due anni". Il calcio italiano resta in ... Monza, e ora mercato: tutti i nomi sul taccuino di Galliani Dopo la promozione, è tempo di pensare al futuro: il bomber Mota Carvalho resta, ci sono cinque riscatti obbligatori e tanti sogni da inseguire. Messias è un vecchio pallino di Stroppa, ... Tanto interesse anche per Matteo Brunori , che ha già segnato 26 gol e giocherà la finale dei Play - off diC con il Palermo . Sullo stesso argomentoJuventus... figuriamoci a ridosso di un traguardo così importante come laA. Prima dell'ultima giornata di Perugia, quando i biancorossi brianzoli fallirono il primo assalto alla promozione, già si ... Gli allenatori della Serie A 2022-2023 Dopo aver salutato la Juventus e la Serie A, il tour di Giorgio Chiellini tocca la Nazionale ... come ct perché si potrà fare bene e difendere l'Europeo tra due anni". Il calcio italiano resta in ...Dopo la promozione, è tempo di pensare al futuro: il bomber Mota Carvalho resta, ci sono cinque riscatti obbligatori e tanti sogni da inseguire. Messias è un vecchio pallino di Stroppa, ...