Calciomercato - Milik nel mirino del Nantes

Arkadiusz Milik ,ex attaccante del Napoli, potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia. Il Nantes, ottenendo la qualificazione in Europa League, sembrerebbe interessata all'attaccante polacco. Milik potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L'ostacolo da superare per la società francese sarebbe l'ingaggio, il polacco guadagna 3,5 milioni netti a stagione. Milik è una prima punta che sa disimpegnarsi anche come seconda punta o ala, sopratutto a destra. Possiede un tiro potente e preciso che gli consente di essere un ottimo finalizzatore, anche sui calci di punizione , ed è molto abile nei colpi di testa.

