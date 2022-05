Calciomercato Lazio, altro che Romagnoli e Casale: spunta un nuovo nome dalla Premier (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa stagione, la Lazio ha centrato l’obiettivo minimo della qualificazione in Europa League. Se in fase offensiva non sono emersi problemi, anzi, l’attacco è stata una delle note positive di questa annata, non si può dire lo stesso per la difesa. Decima difesa in Serie A con 58 gol subiti. Proprio per questo motivo, il piano di mercato proposto da mister Sarri per la sua Lazio sarebbe quello di acquistare due difensori centrali. Anche quella del portiere una pista gradita per il rinforzo. Con Acerbi e Luiz Felipe ai saluti, i rinforzi nel taccuino del Ds Tare, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, corrispondono all’identikit di Alessandro Romagnoli e Nicolò Casale dell’Hellas Verona. Offerta da 2,8 l’anno per il capitano del Milan, mentre poco più di 10 milioni quelli discussi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa stagione, laha centrato l’obiettivo minimo della qualificazione in Europa League. Se in fase offensiva non sono emersi problemi, anzi, l’attacco è stata una delle note positive di questa annata, non si può dire lo stesso per la difesa. Decima difesa in Serie A con 58 gol subiti. Proprio per questo motivo, il piano di mercato proposto da mister Sarri per la suasarebbe quello di acquistare due difensori centrali. Anche quella del portiere una pista gradita per il rinforzo. Con Acerbi e Luiz Felipe ai saluti, i rinforzi nel taccuino del Ds Tare, stando a quanto riportatoGazzetta dello Sport, corrispondono all’identikit di Alessandroe Nicolòdell’Hellas Verona. Offerta da 2,8 l’anno per il capitano del Milan, mentre poco più di 10 milioni quelli discussi ...

