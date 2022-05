Calciomercato Juve, Milik il vice Vlahovic. Sfida aperta per il polacco (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Juve, dalla Francia sicuri del ritorno di fiamma dei bianconeri per Arkadiusz Milik: potrebbe essere il vice Vlahovic C’è anche Arkadiusz Milik nella lista dei candidati al ruolo di vice Vlahovic. Come riferito da RMC Sport, il polacco è tornato prepotentemente nel mirino della Juve, che vede in lui una possibile alternativa al centravanti serbo. Sull’ex Napoli è però forte la concorrenza del Nantes che sogna di regalare un grande colpo a tutta la piazza. Costo del cartellino fissato dal Marsiglia sui 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022), dalla Francia sicuri del ritorno di fiamma dei bianconeri per Arkadiusz: potrebbe essere ilC’è anche Arkadiusznella lista dei candidati al ruolo di. Come riferito da RMC Sport, ilè tornato prepotentemente nel mirino della, che vede in lui una possibile alternativa al centravanti serbo. Sull’ex Napoli è però forte la concorrenza del Nantes che sogna di regalare un grande colpo a tutta la piazza. Costo del cartellino fissato dal Marsiglia sui 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

