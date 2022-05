Calciomercato Inter, ritorno Lukaku e colpo Dybala: Marotta e la coppia da sogno… (Di lunedì 30 maggio 2022) Marotta già attivo in sede di Calciomercato per rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi: il colpo Dybala ed il ritorno di Lukaku potrebbero rilanciare le ambizioni dell'Inter in Italia ed in Europa Leggi su mediagol (Di lunedì 30 maggio 2022)già attivo in sede diper rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi: iled ildipotrebbero rilanciare le ambizioni dell'in Italia ed in Europa

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Da #Dybala a #Lukaku, passando per #Perisic e #Gosens: le parole di Beppe #Marotta sul mer… - Gazzetta_it : Marotta: 'Dybala e Lukaku? Niente ansia. Perisic voleva la Premier, ma c'è Gosens...' - Gazzetta_it : Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: #Inter Ceo Beppe #Marotta sul possibile arrivo di Paulo #Dybala in nerazzurro: “Nello sport devono essere accettate quelle… - sportli26181512 : Inter, Marotta: 'Spero che Dybala giochi con noi. Lukaku? Nessuna ansia': L'amministratore delegato nerazzurro sul… -