Calciomercato Inter | Lukaku possibile ritorno | nessuna ipotesi di prestito pluriennale

Gazzetta_it : #Lukaku-Inter, che intrigo tra procuratori e Chelsea @carlolaudisa - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Gazzetta_it : Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham - fcin1908it : Inter, necessità di far cassa: “Tutto porta a pensare che il sacrificato sarà…” - aboccadaverita : RT @VMilli93: ?? #DYBALA sempre più vicino alla #Roma. “Non andró mai all’inter” 16/05/2022. #calciomercato -

... Perisic proverà quindi a ripetersi in maglia Tottenham dopo il "no" all'ultima proposta di rinnovo presentata dall'la scorsa settimana, a campionato terminato. Leggi i commenti: ...L'è alla ricerca di rinforzi sulla fascia in vista della prossima sessione estiva di. Una necessità che nasce dalla decisione di Ivan Perisic di non rinnovare il contratto in ...Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che Napoli e Inter abbiano mostrato interesse per Federico Bernardeschi. L’ex Juventus è un giocatore svincolato, dunque ...Ed allora rispetto allo scorso anno, la strategia non cambia: cessioni, anche eccellenti, per poter immettere denaro fresco nelle casse del club e pensare anche a migliorare la rosa con acquisti ...