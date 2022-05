Calciomercato Cagliari, sirene dalla Francia per Joao Pedro: le ultime (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Cagliari: con la retrocessione in Serie B, Joao Pedro non dovrebbe restare in rossoblù. L’attaccante piace anche in Francia Il Cagliari, a una settimana dalla retrocessione in Serie B, si trova costretto a ripartire da zero e a rifondare quasi o talmente una squadra che potrebbe perdere quello che è stato il suo punto di riferimento nelle ultime annate: il capitano Joao Pedro. Sono tre, al momento, le squadre italiane maggiormente interessate al numero 10 rossoblù che richiede un contratto triennale a circa 1.5 milioni netti a stagione. Torino, Fiorentina e Lazio attendono il momento giusto per affondare il colpo decisivo ma attenzione: stando a quanto riferito da La Nuova Sardegna si sarebbero ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022): con la retrocessione in Serie B,non dovrebbe restare in rossoblù. L’attaccante piace anche inIl, a una settimanaretrocessione in Serie B, si trova costretto a ripartire da zero e a rifondare quasi o talmente una squadra che potrebbe perdere quello che è stato il suo punto di riferimento nelleannate: il capitano. Sono tre, al momento, le squadre italiane maggiormente interessate al numero 10 rossoblù che richiede un contratto triennale a circa 1.5 milioni netti a stagione. Torino, Fiorentina e Lazio attendono il momento giusto per affondare il colpo decisivo ma attenzione: stando a quanto riferito da La Nuova Sardegna si sarebbero ...

