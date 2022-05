Calciomercato Atalanta, due nomi per il dopo Muriel (Di lunedì 30 maggio 2022) dopo tre stagioni e quasi 60 gol Luis Muriel potrebbe lasciare l’Atalanta. Le voci di Calciomercato sul suo conto sono insistenti, la Juventus lo avrebbe messo nel mirino come vice Vlahovic. Un profilo che la Vecchia Signora sta vagliando... Leggi su europa.today (Di lunedì 30 maggio 2022)tre stagioni e quasi 60 gol Luispotrebbe lasciare l’. Le voci disul suo conto sono insistenti, la Juventus lo avrebbe messo nel mirino come vice Vlahovic. Un profilo che la Vecchia Signora sta vagliando...

Advertising

DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - tuttoatalanta : Il Tottenham non vuol fermarsi a Perisic. Pressing per un ex Atalanta con un'offerta monstre… - pccpla : RT @junews24com: Muriel Juve (Gazzetta): i bianconeri hanno deciso! Le possibili cifre del colpo - - calciomercatoit : ????#Atalanta, UFFICIALE: Tony #DAmico è il nuovo direttore sportivo | Confermata l’anticipazione di… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Atalanta, se parte #Demiral c'è già il sostituto ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://… -