Calciomercato Atalanta | c’è la prima ufficialità dell’estate | cambia tutto

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’ha appena reso noto con un comunicato ufficiale il primo arrivo in squadra per la prossima stagione sportiva. “È come se stessi lasciando un figlio”, aveva detto Maurizio Setti, presidente del Verona, annunciando la separazione professionale da Tony D’Amico. È stato il direttore sportivo dei gialloblu per diverse stagioni. Tuttavia, la distanza anche geografica sarà molto ridotta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - LeBombeDiVlad : ??? #Atalanta, se parte #Demiral c'è già il sostituto ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - serieAnews_com : ? #Atalanta, ufficiale: Tony #DAmico è il nuovo direttore sportivo del club - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: FOCUS, L’anarchico Muriel è il nome giusto per i - MondoBN : FOCUS, L’anarchico Muriel è il nome giusto per i -

Infine, la situazione legata a Gasperini, è previsto nei prossimi giorni un incontro la società bergamasca ma a meno di sorprese, rimarrà l'allenatore dell'anche la prossima stagione.Commenta per primo Papin alla Gazzetta dello sport esalta Theo Hernandez: 'Theo Hernandez è tra i migliori e al Milan ha preso il volo. Ho rivisto il gol all': sembrava Ronaldo il Fenomeno. In rossonero ha dimostrato anche di essere un signor professionista, il merito è soprattutto di Pioli'.L’Atalanta torna a pensare a Jhon Lucumì, difensore del Genk, come possibile sostituto di Merih Demiral Il calciomercato dell’Atalanta non è ancora entrato nel vivo. Di voci, però, ne iniziano a circo ...Adesso è ufficiale: Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Questo il comunicato del club orobico: "Atalanta BC è lieta di comunicare, a decorrere dal 1 luglio 2022, l’inserimento al ...