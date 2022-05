Calciomercato: ADL rilancia per il rinnovo di Koulibaly, offerti 4 milioni (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente del Napoli avrebbe alzato l’offerta per il rinnovo contrattuale del senegalese Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per la Rai, ha parlato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente del Napoli avrebbe alzato l’offerta per ilcontrattuale del senegalese Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per la Rai, ha parlato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : Napoli, contatti con #Bernardeschi e rinnovo #Koulibaly: ADL fa il punto sul calciomercato #SkySport… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sky - Nessuna offerta per Koulibaly: ADL fissa prezzo per la cessione - Diego31883 : RT @tuttonapoli: Sky - Nessuna offerta per Koulibaly: ADL fissa prezzo per la cessione - sscalcionapoli1 : Sky – Nessuna offerta per Koulibaly: ADL fissa prezzo per la cessione - sscalcionapoli1 : ADL chiude al gran ritorno: “Cavani? Mai avuto contatti. Neppure per Vecino” -