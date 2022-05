Calcio, Silvio Berlusconi: “Evviva il Monza! Vogliamo vincere il Campionato e andare in Champions League!” – VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza ha conquistato nella serata di ieri l’accesso in Serie A durante il match di ritorno della finale dei playoff di Serie B. Silvio Berlusconi ha mostrato la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dalla compagine lombarda che per la prima volta giocherà tra le ‘grandi’ d’Italia. I supplementari hanno permesso alla squadra di Monza di primeggiare sul Pisa, una partita che si è protratta ai tempi supplementari. Dopo il 2 a 1 dell’andata il 4 a 3 del ritorno incorona la squadra brianzola che ora guarda al futuro con un progetto ben delineato dal proprio Presidente. Il numero uno di Forza Italia ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Questa è una grande gioia per tutti i giocatori e per i cittadini di Monza e della Brianza. Il Monza è stato fondato nel 1912 ed oggi per la prima volta ha conquistato un posto in Serie A. ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza ha conquistato nella serata di ieri l’accesso in Serie A durante il match di ritorno della finale dei playoff di Serie B.ha mostrato la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dalla compagine lombarda che per la prima volta giocherà tra le ‘grandi’ d’Italia. I supplementari hanno permesso alla squadra di Monza di primeggiare sul Pisa, una partita che si è protratta ai tempi supplementari. Dopo il 2 a 1 dell’andata il 4 a 3 del ritorno incorona la squadra brianzola che ora guarda al futuro con un progetto ben delineato dal proprio Presidente. Il numero uno di Forza Italia ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Questa è una grande gioia per tutti i giocatori e per i cittadini di Monza e della Brianza. Il Monza è stato fondato nel 1912 ed oggi per la prima volta ha conquistato un posto in Serie A. ...

