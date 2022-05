Calcio: Sala, ‘Monza in serie A buona notizia per Lombardia' (Di lunedì 30 maggio 2022) Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "Il Monza in serie A è una buona notizia per la Lombardia". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la promozione del Monza, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda. "Il mio amico Galliani - ha aggiunto Sala - è un manager calcistico molto molto valido e ha fatto un'operazione che fino a un po' di tempo fa sembrava incredibile". Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "Il Monza inA è unaper la". Così il sindaco di Milano Giuseppeha commentato la promozione del Monza, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda. "Il mio amico Galliani - ha aggiunto- è un manager calcistico molto molto valido e ha fatto un'operazione che fino a un po' di tempo fa sembrava incredibile".

Calcio: Sala, 'Monza in serie A buona notizia per Lombardia' Milano, 30 mag. (Adnkronos) - "Il Monza in serie A è una buona notizia per la Lombardia". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la promozione del Monza, a margine dell'assemblea genera ... Croce e delizia, 110 anni di vita Dopo 40 campionati di serie B (un record), quattro Coppe Italia di serie C vinte (anche questo un record) e un numero sterminato di giocatori e dirigenti cresciuti e regalati al grande calcio – da ...