(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - "Come consigliere di amministrazione dellasciatemi dire che nella storia delitaliano è stato fatto unautenticoda Silvioche regala per la prima volta ala Serie A". Così su Twitter Cristina, rappresentante del Consiglio di Amministratore del, all'indomani dellain Serie A del club brianteo.

Calcio: Rossello (Monza), 'promozione in A altro capolavoro di Berlusconi' Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – "Come consigliere di amministrazione del Monza Calcio lasciatemi dire che nella storia del calcio italiano è stato fatto un altro autentico capolavoro da Silvio Berluscon ...