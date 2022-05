Calcio: Nicolato, 'c'è qualche problemino ma le difficoltà mi divertono' (Di lunedì 30 maggio 2022) Tirrenia, 30 mag. - (Adnkronos) - Lussemburgo, Svezia e Repubblica d'Irlanda. Passa per queste tre gare la qualificazione europea dell'Under 21, che proprio oggi ha iniziato la preparazione a Tirrenia, concentrata e decisa a timbrare il biglietto per Georgia e Romania dove a giugno 2023 si disputerà la fase finale. Clima sereno, ma con qualche piccola nube nei pensieri di Paolo Nicolato soprattutto legati alla trasferta in Svezia, scontro diretto nel girone di qualificazione. Al comando del Gruppo F con 17 punti, gli Azzurrini hanno tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più. “Ci sono giocatori con dei problemini – spiega il tecnico azzurro in conferenza stampa - speriamo che la situazione si normalizzi. Non abbiamo mille giocatori, ma la nostra volontà è fare il meglio ed il massimo, e lavoriamo per questo. Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Tirrenia, 30 mag. - (Adnkronos) - Lussemburgo, Svezia e Repubblica d'Irlanda. Passa per queste tre gare la qualificazione europea dell'Under 21, che proprio oggi ha iniziato la preparazione a Tirrenia, concentrata e decisa a timbrare il biglietto per Georgia e Romania dove a giugno 2023 si disputerà la fase finale. Clima sereno, ma conpiccola nube nei pensieri di Paolosoprattutto legati alla trasferta in Svezia, scontro diretto nel girone di qualificazione. Al comando del Gruppo F con 17 punti, gli Azzurrini hanno tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più. “Ci sono giocatori con dei problemini – spiega il tecnico azzurro in conferenza stampa - speriamo che la situazione si normalizzi. Non abbiamo mille giocatori, ma la nostra volontà è fare il meglio ed il massimo, e lavoriamo per questo. Io ...

