Calcio: Lewandowski, 'la mia storia con il Bayern è finita' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - "La mia storia con il Bayern Monaco è finita, non vedo alcuna possibilità di giocare ancora per questo club. Non voglio più giocare lì, il Bayern è un club serio e credo che non mi tratterranno perché conoscono il mio pensiero. Un trasferimento è la soluzione migliore e spero che non lo bloccheranno". Dal ritiro della nazionale polacca Robert Lewandowski esce allo scoperto e ammette la volontà di chiudere in anticipo la sua esperienza a Monaco di Baviera, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Parole che fanno il paio con le dichiarazioni di metà maggio del direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ai microfoni di Sky Germania. "Ho parlato con Lewa - aveva spiegato - e mi ha detto che non voleva accettare la nostra offerta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - "La miacon ilMonaco è, non vedo alcuna possibilità di giocare ancora per questo club. Non voglio più giocare lì, ilè un club serio e credo che non mi tratterranno perché conoscono il mio pensiero. Un trasferimento è la soluzione migliore e spero che non lo bloccheranno". Dal ritiro della nazionale polacca Robertesce allo scoperto e ammette la volontà di chiudere in anticipo la sua esperienza a Monaco di Baviera, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Parole che fanno il paio con le dichiarazioni di metà maggio del direttore sportivo delMonaco, Hasan Salihamidzic, ai microfoni di Sky Germania. "Ho parlato con Lewa - aveva spiegato - e mi ha detto che non voleva accettare la nostra offerta di ...

