(Di lunedì 30 maggio 2022), 30 mag. - (Adnkronos) - "La parola che mi viene in mente quando penso alla. Sono stati 5 anni bellissimi, abbiamo vinto tre trofei, la mia prima stagione èmeravigliosa. Solo cose buone, la gente mi ha trattato subito bene, è stato molto bello". Così Lucas, ormai ex centrocampista dellain un'intervista a Radio Sei. "Il Liverpool èla squadra che mi ha portato in Europa, mi ha permesso di realizzare un sogno -aggiunge il 35enne brasiliano-. Sono stato lì dai 20 ai 30 anni. Ho giocato in tre club nella mia carriera e sono felice del legame che ho creato. Sperocosì anche nella mia prossima squadra. Ho potuto salutare i tifosi all'Olimpico, è stato bello davanti a 55mila persone. Ringrazio tutti, ...

... Lucas. A giugno scadrà ufficialmente il contratto del brasiliano con i biancocelesti, ma ... È un allenatore che capisce tanto di. La squadra negli ultimi mesi ha dimostrato miglioramenti ...Promosso anche come post: 'Potrebbe starci'. Nessuna preclusione per affari più articolati stile Zaccagni: 'Prestiti con obbligo di riscatto Il mercato è strano, oggi è prematuro dire come ... Calcio: Leiva, 'la Lazio è stata la mia rinascita, Roma sarà sempre casa mia' Leiva parla anche del rapporto con i due tecnici avuti in biancoceleste ... Con Sarri ho imparato tante cose nuove, lui è un po' più chiuso, capisce tanto di calcio e ho giocato con lui 40-45 gare. È ...Leiva parla anche del rapporto con i due tecnici avuti in biancoceleste ... Con Sarri ho imparato tante cose nuove, lui è un po’ più chiuso, capisce tanto di calcio e ho giocato con lui 40-45 gare. È ...