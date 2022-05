Calcio: la Nazionale italiana è pronta alla Finalissima. I convocati di Roberto Mancini (Di lunedì 30 maggio 2022) Appuntamento importante per la Nazionale italiana di Calcio: gli azzurri se la vedranno nella Finalissima a Wembley contro l’Argentina, le rispettive vincitrici di Europei e Copa America. In vista della sfida ai sudamericani Roberto Mancini ha scelto la sua rosa: trenta i giocatori che voleranno in terra inglese. La novità assoluta è rappresentata da Wilfried Gnonto, giovane attaccante scuola Inter, ora allo Zurigo, pronto alla sua prima presenza in maglia azzurra. I convocati dell’Italia: Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu (infortunato) Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Appuntamento importante per ladi: gli azzurri se la vedranno nellaa Wembley contro l’Argentina, le rispettive vincitrici di Europei e Copa America. In vista della sfida ai sudamericaniha scelto la sua rosa: trenta i giocatori che voleranno in terra inglese. La novità assoluta è rappresentata da Wilfried Gnonto, giovane attaccante scuola Inter, ora allo Zurigo, prontosua prima presenza in maglia azzurra. Idell’Italia: Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu (infortunato) Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti, ...

