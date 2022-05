Calcio, Italia: Zaniolo e Kean lasciano il ritiro anticipatamente (Di lunedì 30 maggio 2022) La nazionale Italiana di Roberto Mancini si prepara a vivere un giugno intenso, nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, che si terranno a fine anno. Tra la Finalissima contro l’Argentina e la Nations League, Roberto Mancini però dovrà fare a meno di due dei suoi uomini offensivi: Niccolò Zaniolo e Moise Kean, che oggi hanno lasciato anticipatamente il ritiro. Per il trequartista della Roma, decisivo nella finale di Conference League vinta dai giallorossi 1-0 con un suo gol, si tratta di qualche acciacco di fine stagione, mentre per l’attaccante della Juventus l’infortunio occorso nell’allenamento di ieri è in via di valutazione, anche se al momento questo “basta” per renderlo indisponibile. A Coverciano inoltre si attende di capire la disponibilità o meno di altri tre elementi: ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) La nazionalena di Roberto Mancini si prepara a vivere un giugno intenso, nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, che si terranno a fine anno. Tra la Finalissima contro l’Argentina e la Nations League, Roberto Mancini però dovrà fare a meno di due dei suoi uomini offensivi: Niccolòe Moise, che oggi hanno lasciatoil. Per il trequartista della Roma, decisivo nella finale di Conference League vinta dai giallorossi 1-0 con un suo gol, si tratta di qualche acciacco di fine stagione, mentre per l’attaccante della Juventus l’infortunio occorso nell’allenamento di ieri è in via di valutazione, anche se al momento questo “basta” per renderlo indisponibile. A Coverciano inoltre si attende di capire la disponibilità o meno di altri tre elementi: ...

