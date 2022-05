Calcio da Tavolo: Cinecittà World ospiterà la Coppa del Mondo 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Nei giorni scorsi la Federation International Sports Table Football (F.I.S.T.F.) ha ufficializzato la location che ospiterà la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo – Subbuteo 2022, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre. L’evento sarà dunque disputato presso l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World. La Coppa del Mondo 2022 La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, verrà organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES) e, oltre all’egida della già citata FISTF, potrà ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 30 maggio 2022) Nei giorni scorsi la Federation International Sports Table Football (F.I.S.T.F.) ha ufficializzato la location cheladeldida– Subbuteo, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre. L’evento sarà dunque disputato presso l’affascinante cornice del Teatro1 di. LadelLadeldida, verrà organizzata dalla Federazione Italiana Sportivada(FISCT) in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES) e, oltre all’egida della già citata FISTF, potrà ...

Advertising

terninrete : Calcio da tavolo, Mattiangeli 3° al Major of Italy di Bologna. Sale al 7° posto nel ranking mondiale #subbuteo… - Tusciamellis : @GiorgiaMeloni Bravissima, datti al calcio, al tennis tavolo o all'ippica. L'importante è che tu sia fuori da incar… - franciiscooo8 : RT @Maru9___: Buttafuori: non puoi entrare con la tuta del Milan Io: sai chi sono? Buttafuori: no chi cazzo sei sentiamo Io: Sono Lang…….No… - elhoprotmic : RT @Maru9___: Buttafuori: non puoi entrare con la tuta del Milan Io: sai chi sono? Buttafuori: no chi cazzo sei sentiamo Io: Sono Lang…….No… - gold__rush__ : STAY OUT QUEL PORCODI DIO HO TIRATO UN CALCIO AL TAVOLO CREDO DI ESSERMI ROTTA IL PIEDE DIOLURIDO -