Calcio | Chiellini | ' lascio senza rimpianti | vittoria all' Europeo il ricordo più bello'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Firenze, 30 mag. - (Adnkronos) - Da Wellingborough a Londra, un viaggio di 96 chilometri durato 22 anni. Giorgiochiuderà mercoledì a Wembley nella ‘Finalissima' con l'Argentina la sua carriera in Nazionale, un film lungo e avvincente le cui riprese sono iniziate il 7 aprile 2000 per l'appunto a Wellingborough, quando con la Nazionale Under 15 affrontò in amichevole l'Inghilterra (2-2 il risultato). Fu solo la prima delle sue 71 presenze con le Nazionali Giovanili, con cui ha conquistato unUnder 19 nel 2003 in Liechtenstein e una medaglia di bronzo con l'Under 21 ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Poi il passaggio naturale in Nazionale maggiore, dove esordì con Marcello Lippi nel novembre 2004 in occasione di un'amichevole con la Finlandia. A Londra arriverà a 117 caps, raggiungendo Daniele De Rossi al quarto posto nella classifica di ...