(Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo, 30 mag. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: Tony D'è ildell'. Lo annuncia il club orobico in una nota sul proprio sito ufficiale: "BC è lieta di comunicare, a decorrere dal 1 luglio 2022, l'inserimento all'interno del proprio organigramma societario di Tony D'in qualità di. Quarantaduenne nato a Popoli, cresciuto a Pescara, D'è uno dei dirigenti emergenti che più si è messo in luce in questi ultimi anni. Nell'Hellas Verona, dopo un periodo come Responsabile Scouting, dalla stagione 2018-2019 ha assunto l'incarico di. In questi quattro anni ha ottenuto con la società scaligera una ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Atalanta, D'Amico è il nuovo direttore sportivo - - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Ufficiale, Tony D'Amico nuovo ds Atalanta - sportface2016 : #Atalanta, Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo - fisco24_info : sindaco Monza: ''in serie A può essere la nuova Atalanta'': (Adnkronos) - Monza? ''Sta diventano una capitale dello… - UILperiferic : -

Calcio Atalanta

... per la giusta risonanza che hanno avuto le vittorie contro Juve, Milan, Inter e(solo per ... E questo bisogna dirlo, anche a costo di passare per antipatici e pur ammettendo che ildi ...... facendosi apprezzare per la gestione e la capacità di selezione e valorizzazione dei giocatori nell'ottica di una progressiva patrimonializzazione del club - sottolinea l'in una nota, ... L'Atalanta fa spesa in Turchia I convocati dell’Italia Under 20 per la sfida contro la Polonia del Torneo 8 Nazioni: ci sono Cittadini, Ruggeri e Panada Martedì 7 giugno, alle 17:30, l’Italia Under 20 sarà impegnata contro la Polon ...Tony D’Amico è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta: sarà in carica dal prossimo 1 luglio L’Atalanta ha un nuovo direttore sportivo, è Tony D’Amico. Il tutto era stato annunciato da ...