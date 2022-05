Calcio: Aldair, 'Mondiali senza Italia è brutto, si poteva fare altro regolamento' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Mondiale senza Italia, sarà più facile per il Brasile? Penso che diventa più facile per tutti quanti se manca l'Italia. E' una nazionale che ha vinto tanto e come avversario è meglio non trovarla, ma per il Mondiale in se è brutto non averla, si poteva fare un altro regolamento e portare queste nazionali ad avere un'altra possibilità di giocarlo". Lo ha detto Aldair Nascimento dos Santos, ex difensore della Roma dello scudetto e campione del mondo con il Brasile nel 1994 a margine della presentazione della stagione 2022 di footvolley di cui è Ambassador, parlando dei prossimi Mondiali di Calcio in Qatar dove non ci sarà l'Italia di Mancini. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Mondiale, sarà più facile per il Brasile? Penso che diventa più facile per tutti quanti se manca l'. E' una nazionale che ha vinto tanto e come avversario è meglio non trovarla, ma per il Mondiale in se ènon averla, siune portare queste nazionali ad avere un'altra possibilità di giocarlo". Lo ha dettoNascimento dos Santos, ex difensore della Roma dello scudetto e campione del mondo con il Brasile nel 1994 a margine della presentazione della stagione 2022 di footvolley di cui è Ambassador, parlando dei prossimidiin Qatar dove non ci sarà l'di Mancini.

