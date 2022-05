Bullismo, ragazzi insultati perché malati o obesi. La denuncia del medico: «A una di loro hanno tirato un uovo in testa» (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ragazzo di 15 anni è stato continuamente deriso e bullizzato dai suoi compagni di scuola perché soffre di una malattia dei reni. A far emergere l’ennesima vicenda di Bullismo, come riporta Il Gazzettino, non è stato però l’intervento della scuola, informata dei fatti dal genitore del ragazzo, ma il primario di pediatria dell’ospedale di Pordenone Roberto Dall’Amico, che ha in cura il giovane da quando aveva cinque mesi. Con un post su Facebook, il medico ha raccontato la storia di Francesco (nome di fantasia), che soffre di una disfunzione renale fin dalla nascita e presto riceverà in dono dal padre un rene. Il medico su Facebook ha segnalato il caso anche di una coetanea di Francesco, Gaia (sempre un nome di fantasia), che qualche giorno fa è stata aggredita da un gruppo di ragazzi che le avrebbe ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ragazzo di 15 anni è stato continuamente deriso e bullizzato dai suoi compagni di scuolasoffre di una malattia dei reni. A far emergere l’ennesima vicenda di, come riporta Il Gazzettino, non è stato però l’intervento della scuola, informata dei fatti dal genitore del ragazzo, ma il primario di pediatria dell’ospedale di Pordenone Roberto Dall’Amico, che ha in cura il giovane da quando aveva cinque mesi. Con un post su Facebook, ilha raccontato la storia di Francesco (nome di fantasia), che soffre di una disfunzione renale fin dalla nascita e presto riceverà in dono dal padre un rene. Ilsu Facebook ha segnalato il caso anche di una coetanea di Francesco, Gaia (sempre un nome di fantasia), che qualche giorno fa è stata aggredita da un gruppo diche le avrebbe ...

