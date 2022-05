Brunori | “Juventus? Penso solo al Palermo In caso di promozione in B prometto…”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Le dichiarazioni di Matteo, che ha deciso la semifinale con la Feralpisalò, in vista di Padova-, finale playoff di Serie C

Advertising

SempreRosanero : @NycJuventus Grazie Juventus per il bomber ?? Brunori > Dusan - serieB123 : SerieB Il bomber per la promozione arriva dalla Juventus - WiAnselmo : RT @Mediagol: Perugia, caccia al bomber: occhi su Brunori, la Juventus… - Mediagol : Perugia, caccia al bomber: occhi su Brunori, la Juventus… - serieB123 : SerieB Richiestissimo il bomber della Juve, ci prova la neopromossa -

Tanto interesse anche per Matteo, che ha già segnato 26 gol e giocherà la finale dei Play - off di Serie C con il Palermo . Sullo stesso argomento CalciomercatoMassolo, Pelagotti, Buttaro, Marconi, De Rose, Damiani, Odjer, Valente,, Giron e Crivello ... ma perdendo poi in casa con laUnder 23. E ieri è stata una partita soffertissima contro ...Le dichiarazioni di Matteo Brunori, attaccante del Palermo, a proposito del percorso che lo ha condotto a Palermo dopo la Serie ...Una stagione da incorniciare per l'attuale attaccante titolare del Palermo, Matteo Brunori che ha totalizzato in 45 presenze fino a questo momento, siglando ben 28 reti e fornendo 7 assist. L'ex ...