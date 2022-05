Boxe, Mouhiidine campione d’Europa pesi massimi: Reyes surclassato (Di lunedì 30 maggio 2022) Aziz Abbes Mouhiidine si laurea campione d’Europa dei pesi massimi di Boxe letteralmente surclassando Enmanuel Reyes Pla nell’incontro andato in scena a Yerevan (Armenia). Il pugile campano ha comandato in tutte le riprese, con l’incontro che è terminato sul punteggio di 30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27. L’azzurro, dopo le prime fasi un po’ complicato, sale in cattedra e diventa inarrestabile con il passare dei minuti, chiudendo con un terzo round che era ormai una formalità in cui sfodera un gran gancio destro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Aziz Abbessi laureadeidiletteralmente surclassando EnmanuelPla nell’incontro andato in scena a Yerevan (Armenia). Il pugile campano ha comandato in tutte le riprese, con l’incontro che è terminato sul punteggio di 30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27. L’azzurro, dopo le prime fasi un po’ complicato, sale in cattedra e diventa inarrestabile con il passare dei minuti, chiudendo con un terzo round che era ormai una formalità in cui sfodera un gran gancio destro. SportFace.

