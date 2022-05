(Di lunedì 30 maggio 2022) Non solo batterie , affidare l'a una sola tecnologia potrebbe non essere una strada virtuosa. C'è futuro a lungo termine per i motori endotermici? Secondo, sì, le...

è pronta a collaborare con i Costruttori. ' La mobilità sostenibile a basse emissioni non sarà in contrasto con il piacere di guida " ha chiosato Berger, in linea con la prospettiva di...Nello stabilimento Industry 4.0 di punta di, a Homburg, in Germania, questo software contribuisce a ridurre il fabbisogno energetico di oltre il 40% per ogni prodotto fabbricato. Nello ... Bosch, prospettive per le auto sportive a idrogeno con motore tradizionale Bosch, prospettive per le auto sportive a idrogeno con motore tradizionale. Sarebbero pronte in poco tempo, senza il peso penalizzante delle batterie.Anche il portafoglio vuole la sua parte: così Bosch prova a unire ricavi e lotta al cambiamento climatico attraverso sviluppi hi-tech ...