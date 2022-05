Borsa, Tim sugli scudi dopo accordo su Rete unica (+3,17%%) (Di lunedì 30 maggio 2022) Tim sugli scudi in avvio di seduta a Piazza Affari. Alle 9,36 Il titolo Tlc guadagnava il 3,17%, a 0,2893 euro, dopo l'annuncio della firma di un memorandum di intesa con Cdp Equity, Kkr, Macquarie e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Timin avvio di seduta a Piazza Affari. Alle 9,36 Il titolo Tlc guadagnava il 3,17%, a 0,2893 euro,l'annuncio della firma di un memorandum di intesa con Cdp Equity, Kkr, Macquarie e ...

