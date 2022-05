Borsa: Europa tiene, salgono rendimenti Bond, Milano +0,3% (Di lunedì 30 maggio 2022) Tengono le loro posizioni le principali borse europee, nonostante il rialzo dell'inflazione in Germania che in maggio ha sfiorato l'8% (+7,9% su base annua), con un progresso dello 0,9%, contro lo 0,5%... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Tengono le loro posizioni le principali borse europee, nonostante il rialzo dell'inflazione in Germania che in maggio ha sfiorato l'8% (+7,9% su base annua), con un progresso dello 0,9%, contro lo 0,5%...

