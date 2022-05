Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +0,72%, Londra +0,22 (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiusura positiva per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,72% a 6.562 punti, Londra lo 0,22% a 7.602 punti. Francoforte lo 0,79% a 14.656 punti e Madrid ha ceduto lo 0,06% a 8.928 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiusuraper le principali Borse europee.ha guadagnato lo 0,72% a 6.562 punti,lo 0,22% a 7.602 punti. Francoforte lo 0,79% a 14.656 punti e Madrid ha ceduto lo 0,06% a 8.928 ...

