Borrell, Putin usa il grano come arma di guerra (Di lunedì 30 maggio 2022) "Vladimir Putin usa il grano come arma di guerra". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell parlando a France Info radio in vista del vertice oggi dei capi di Stato e di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Vladimirusa ildi". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Josepparlando a France Info radio in vista del vertice oggi dei capi di Stato e di ...

Borrell, Putin usa il grano come arma di guerra "Vladimir Putin usa il grano come arma di guerra". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell parlando a France Info radio in vista del vertice oggi dei capi di Stato e di governo a ... Lavrov: i territori contesi dell'Ucraina dovranno potersi autodeterminare (M. A. Goni) ...Borrell. Kiev, da parte sua, fa sapere che "il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky valuterà la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con i leader di Russia e Turchia Vladimir Putin e ... Ucraina, i russi a Sievierodonetsk. Erdogan sentirà Putin e Zelensky ROMA – Mentre le forze russe sono alle porte di Sievierodonetsk, città del Donbass da giorni sotto attacco, il presidente Vladimir Putin ha confermato che in giornata sentirà l'omologo turco Racep Tay ...