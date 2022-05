Bonus Psicologo, firmato il decreto: come funzionerà (Di lunedì 30 maggio 2022) Il decreto interministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere al Bonus Psicologo è stato firmato. A comunicarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha fatto sapere che “dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo.” Il Bonus era stato inserito come emendamento al decreto Milleproroghe durante la conversione in legge, dopo che una sua iniziale versione prevista nella bozza della Legge di bilancio era stata cancellata. “L’Inps offrirà il portale per le prenotazioni e sarà il soggetto pagante rispetto ai professionisti che si renderanno disponibili“, ha precisato il ministro, che ha poi proseguito affermando che “Il ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilinterministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere alè stato. A comunicarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha fatto sapere che “dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo.” Ilera stato inseritoemendamento alMilleproroghe durante la conversione in legge, dopo che una sua iniziale versione prevista nella bozza della Legge di bilancio era stata cancellata. “L’Inps offrirà il portale per le prenotazioni e sarà il soggetto pagante rispetto ai professionisti che si renderanno disponibili“, ha precisato il ministro, che ha poi proseguito affermando che “Il ...

