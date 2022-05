Bonus psicologo, Bonomi lo sbeffeggia davanti agli industriali: “Questo Paese ha dei problemi”. Sensi: “Parole sbagliate e snob” (Di lunedì 30 maggio 2022) A Carlo Bonomi non bastava prendersela con i giovani che rifiutano il lavoro, ammettendo che 500 euro del reddito di cittadinanza fanno concorrenza agli imprenditori. Il presidente di Confindustria, dal palco di Assolombarda, ha deciso di sbeffeggiare il Bonus psicologo, paragonando l’intervento a tanti altri Bonus dei partiti che pesano sulle casse dello Stato. “L’ultimo è il Bonus psicologi, Questo Paese ha dei problemi“, ha detto con un’espressione infelice visto il riferimento a chi ha bisogno di sostegno per la propria salute mentale. “Oltre il 50 per cento degli italiani riceve sussidi”, è stata la sua denuncia. Così, se nei mesi scorsi ad animare il dibattito era stata la necessità di intervenire in maniera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) A Carlonon bastava prendersela con i giovani che rifiutano il lavoro, ammettendo che 500 euro del reddito di cittadinanza fanno concorrenzaimprenditori. Il presidente di Confindustria, dal palco di Assolombarda, ha deciso dire il, paragonando l’intervento a tanti altridei partiti che pesano sulle casse dello Stato. “L’ultimo è ilpsicologi,ha dei“, ha detto con un’espressione infelice visto il riferimento a chi ha bisogno di sostegno per la propria salute mentale. “Oltre il 50 per cento degli italiani riceve sussidi”, è stata la sua denuncia. Così, se nei mesi scorsi ad animare il dibattito era stata la necessità di intervenire in maniera ...

