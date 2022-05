Bonus bollette condominiale: come funziona e come richiederlo (Di lunedì 30 maggio 2022) In un momento in cui i prezzi delle materie prime e delle bollette non accennano a diminuire, il Governo è intervenuto attraverso i vari decreti “Ucraina” per potenziare i Bonus sociale bollette luce e gas che garantiscono uno sconto in bolletta per tutti quei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico. Il Bonus bollette può essere erogato sia in caso di forniture dirette che in caso di fornitura condominiale. In questo caso il pagamento del Bonus avviene in maniera diversa rispetto alle forniture dirette, e per ricevere il Bonus gas c’è bisogno di un ulteriore passaggio, ovvero la trasmissione ad ARERA del codice PDR che identifica la fornitura condominiale di gas naturale. Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 il ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 maggio 2022) In un momento in cui i prezzi delle materie prime e dellenon accennano a diminuire, il Governo è intervenuto attraverso i vari decreti “Ucraina” per potenziare isocialeluce e gas che garantiscono uno sconto in bolletta per tutti quei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico. Ilpuò essere erogato sia in caso di forniture dirette che in caso di fornitura. In questo caso il pagamento delavviene in maniera diversa rispetto alle forniture dirette, e per ricevere ilgas c’è bisogno di un ulteriore passaggio, ovvero la trasmissione ad ARERA del codice PDR che identifica la fornituradi gas naturale. Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 il ...

