Bollettino Covid oggi | lunedì 30 maggio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ecco il bollettino sull'emergenza Coronavirus aggiornato a 30 maggio 2022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al COVID-19. Ecco dunque i dati aggiornati: si registrano 7.537 nuovi casi, 62 morti, 20.971 guariti, 21.698 tamponi molecolari, 255 (-5) ricoverati in terapia intensiva, 5.281 (+47) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 13.187 gli attualmente positivi in meno per un totale di 698.861.

I dati di lunedì 30 maggio. Il tasso di positività è al 9,4% con 80.177 tamponi. Sono 7.537 i nuovi casi di COVID in Italia. Sale così ad almeno 17.396.723 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino del 30 maggio 2022: Sono 62 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate a COVID-19 sale così a 166.631.