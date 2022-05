BMX | Nazionale italiana impegnata a Glasgow in Coppa del Mondo | semifinale per Pietro Bertagnoli

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) Trasferta in terra scozzese per ladi BMX. Gli azzurri sono stati impegnati nel week-end nelladelin quel di. I migliori risultati li hanno portati a casa, che ha raggiunto latra gli Elite, e Francesca Cingolani, due volte in finale tra le under 23. Le parole del commissario tecnico Tommaso Lupi ai microfoni della Federciclismo: “Dopo una serie di appuntamenti importanti diEuropa abbiamo preso parte, finalmente, anche alladel. Torniamo a casa con due risultati di rilievo con le semifinali di sabato e domenica dinegli Elite, con il ...