”Blue Bird”, una storia fra oscurità e misteri: il nuovo romanzo di Fabio Bernardini (Di lunedì 30 maggio 2022) Blue Bird è il nuovo romanzo di Fabio Bernardini edito La Ragnatela Editore. Un thriller – noir fra misteri, oscurità e colpi di scena. Blue Bird, il nuovo libro di Fabio Bernardini fra omicidi e condizionamenti ipnotici Nel romanzo noir Blue Bird di Fabio Bernardini si parla di omicidi efferati; condizionamento ipnotico, sete di potere e addirittura di cannibalismo. Una storia intrisa di oscurità, in cui i due protagonisti si troveranno a gestire verità scomode e pericolose e scienziati senza scrupoli, dal comportamento disumano. «Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)è ildiedito La Ragnatela Editore. Un thriller – noir frae colpi di scena., illibro difra omicidi e condizionamenti ipnotici Nelnoirdisi parla di omicidi efferati; condizionamento ipnotico, sete di potere e addirittura di cannibalismo. Unaintrisa di, in cui i due protagonisti si troveranno a gestire verità scomode e pericolose e scienziati senza scrupoli, dal comportamento disumano. «Il ...

alvaboreale : blue bird app daje sisi approvo vai vai???? - brantamediacom : #Birds of #Newfoundland-Blue Jay-Cyanocitta cristata - GazzettinoGolfo : - Fabio Bernardini presenta il romanzo “Blue Bird” - - gaiafontana2006 : @michixniall @advorelou in realtà ha senso perché dice “ if I was i blue bird” non I’m a blue bird - _xinlouarms : harry sarebbe davvero il momento giusto per essere un blue bird e volare da quel coglione così si calma un po’ -