(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) -compostabili eorganico: un ciclo virtuoso che ha visto le imprese consorziate passare da 6 a 202 in appena un anno. Mentre sono 330 gli organismi convenzionati per un totale di 3706 Comuni serviti, nei quali abitano oltre 36 milioni di persone, pari al 61%. Ancora: 38.400 tonnellate di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile riciclate organicamente, pari al 51,9% degli imballaggi immessi sul mercato nello stesso periodo (74.000 tonnellate). Inoltre, grazie al contributo ambientale obbligatorio degli imballaggi in bioplastica, nel corso del 2021 sono stati riconosciuti corrispettivi economici ai convenzionati pari a 7,5 milioni di euro. Sono i numeri più rilevanti delle attività svolte nel corso del 2021 da Biorepack, il ...

Questo perché è mancato il coinvolgimento degli attori fondamentali della filiera industriale e deldelle, ovvero Assobioplastiche e Biorepack e dell'organizzazione ...E denunciano, in particolare, "un loro "mancato coinvolgimento" nell'indagine , in quanto "attori fondamentali della filiera industriale e deldelle, nonché del CIC - Consorzio ... Bioplastiche, riciclo raggiunge il 61% della popolazione italiana Negli ultimi giorni si è sviluppato un dibattito sulle bioplastiche compostabili, in seguito ad una pubblicazione di Greenpeace Italia che riporta come alcuni impianti abbiano difficoltà ad ...Un approccio ritenuto “pregiudiziale”, accusano Assobioplastiche e Biorepack che denunciano un loro “mancato coinvolgimento” nell’indagine, in quanto “attori fondamentali della filiera industriale e ...