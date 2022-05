Binotto non si nasconde 'Dobbiamo crescere' - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 30 maggio 2022) di Leo Turrini Chi vince festeggia, chi perde spiega. Il vecchio detto di Giulio Velasco, il mago della pallavolo, si addice perfettamente alla Ferrari di Montecarlo. Scorre lo champagne in casa Red ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) di Leo Turrini Chi vince festeggia, chi perde spiega. Il vecchio detto di Giulio Velasco, il mago della pallavolo, si addice perfettamente alla Ferrari di Montecarlo. Scorre lo champagne in casa Red ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1, #Binotto non ci sta: 'Per noi la gara non è ancora finita, chiederemo chiarimenti alla #Fia per la riga gia… - AndreaBricchi77 : Potete dirmi quel che volete. Finché c’è Binotto la Ferrari è la squadra dei teletubbies. Veramente una vergogna. L… - repubblica : Leclerc: 'Non ho parole, non si può fare un errore così'. Binotto: 'Abbiamo sbagliato, ma mancano le penalità alle… - lellodelprete2 : @lapoelkann_ A questi livelli non si può tollerare un errore del genere. Da un primo e secondo posto si è passati a… - maxcascais : @Corriere Binotto a scuola non è mai mancato una volta … -