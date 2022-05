Bimbo guida motoscafo in golfo Napoli | video diventa virale

Advertising

AndreaIncorona8 : #Napoli, bimbo guida #motoscafo a cinque anni e il #papà lo incita: il video è #virale sui social - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Hai letto il nostro ultimo articolo? - anteprima24 : ** #Bimbo guida #Motoscafo nel golfo ##Napoli, il #Video diventa virale ** - infoitinterno : Napoli, bimbo guida motoscafo a cinque anni e il papà lo incita: il video è virale sui social - infoitinterno : Napoli, bimbo di cinque anni guida il motoscafo. Il padre gli urla: «Vai piano». E il video diventa virale -

"Sta impazzando su Tiktok il video, realizzato nelle acque di Castellammare di Stabia, di undi pochi anni alladi un motoscafo a velocità sostenuta - spiega Borrelli - . Filmato dai ...Capodanno Napoli, raffica di video sui social. Borrelli: "Festeggiamenti in stile Gomorra" Napoli, 30 maggio 2022 " Undi pochi anni allain un motoscafo che viaggia a velocità sostenuta, al suo fianco il papà che gli dice "vai piano". Il tutto immortalato in un video diventato virale su TikTok . È una ...Leggi anche > Napoli, bimbo di cinque anni guida il motoscafo. Il padre gli urla: «Vai piano». E il video diventa virale Questo, in estrema sintesi, è il piano del Campidoglio, riportato da Fabio ...Mare aperto, golfo di Napoli, un motoscafo che procede a velocità sostenuta, un adulto che dice 'vai piano' e alla guida un bambino. (ANSA) ...