Biden: "Non invieremo in Ucraina missili che possono raggiungere Russia" (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – "Non invieremo in Ucraina sistemi missilistici che possono colpire all'interno del territorio della Russia". Lo ha detto oggi Joe Biden rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano conferma delle notizie riguardo alle intenzioni dell'amministrazione Usa di inviare a Kiev sistemi missilistici a lunga gittata. L'indiscrezione era stata riportata dal New York Times, che parlava di un trasferimento di lanciarazzi mobili che possono sparare molto più lontano dei lanciatori che l'Ucraina sta usando ora.

