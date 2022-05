Berlusconi? Il Monza prende gol al 9o' e lui... Come lo beccano allo stadio: clamoroso | Video (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza è in Serie A per la prima volta nella storia, dopo una pazzesca finale di ritorno in casa del Pisa terminata ai supplementari. Un'altalena di emozioni che Silvio Berlusconi ha vissuto in tribuna, accanto alla compagna Marta Fascina e al suo storico braccio destro calcistico Adriano Galliani. Avevano promesso la Serie A, rilevando il club brianzolo in Serie C, e ci sono riusciti in 4 anni. Un miracolo, o quasi. Sui social, ovviamente, è delirio per l'ultimo capolavoro del Cav. E non potevano mancare gli sfottò per un Video (condiviso anche da Selvaggia Lucarelli su Facebook) che ritrae il presidente assopito in poltroncina nel momento esatto in cui il Pisa segna al 90' il gol del 3-2 che spedisce tutti ai supplementari. Lo stadio è una bolgia, ma nulla sembra turbare il sogno (a occhi aperti) del Cav. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè in Serie A per la prima volta nella storia, dopo una pazzesca finale di ritorno in casa del Pisa terminata ai supplementari. Un'altalena di emozioni che Silvioha vissuto in tribuna, accanto alla compagna Marta Fascina e al suo storico braccio destro calcistico Adriano Galliani. Avevano promesso la Serie A, rilevando il club brianzolo in Serie C, e ci sono riusciti in 4 anni. Un miracolo, o quasi. Sui social, ovviamente, è delirio per l'ultimo capolavoro del Cav. E non potevano mancare gli sfottò per un(condiviso anche da Selvaggia Lucarelli su Facebook) che ritrae il presidente assopito in poltroncina nel momento esatto in cui il Pisa segna al 90' il gol del 3-2 che spedisce tutti ai supplementari. Loè una bolgia, ma nulla sembra turbare il sogno (a occhi aperti) del Cav. ...

